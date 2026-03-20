В Серпухове укрепляют стройплощадку моста в Бутурлине

Работы на стройплощадке в деревне Бутурлино в Серпухове продолжаются с учетом весенней распутицы. Специалисты обустраивают объездной мост и укрепляют откосы, чтобы сохранить транспортное сообщение и предотвратить размыв основания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В период весенней распутицы, когда повышаются риски для дорожной инфраструктуры, городские службы сосредоточили усилия на стройплощадке в деревне Бутурлино. Ключевой объект — объездной мост, который обеспечивает важную транспортную связь.

На площадке работают четыре специалиста и задействованы три единицы техники. Из-за неблагоприятных погодных условий укладку горячего асфальта временно приостановили: при высокой влажности и низких температурах невозможно обеспечить требуемое качество покрытия. Вместо этого рабочие укрепляют откосы, чтобы предотвратить размыв основания водой.

Также завершен монтаж локальных очистных сооружений. Эти конструкции защитят дорогу от разрушения во время весенних ливней. После стабилизации погоды и окончательного укрепления откосов подрядчик приступит к бетонным работам на основном мосту. Главная задача сейчас — обеспечить безопасное движение по временной схеме и сохранить бесперебойное транспортное сообщение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.