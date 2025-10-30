сегодня в 14:29

В Серпухове стартовали общестроительные работы в лицее № 2

В здании учебного корпуса «Лицея № 2» на улице Гагарина в Протвино городского округа Серпухов идет масштабное обновление. Подрядчик завершает демонтажные работы, приступил к общестроительным работам и ремонту кровли, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы выполняются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Площадь лицея — 6 796,1 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы. Для обучающихся закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует уже к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.