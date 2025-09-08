В Серпухове стартовал капитальный ремонт средней школы № 10

На улице Войкова, 11, города Серпухов одноименного городского округа начались работы по капитальному ремонту средней школы № 10. Подрядчик на объекте, ведет демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонт осуществляется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе капитального ремонта в здании, общей площадью 8 100 квадратных метров, будут проведены фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. Кроме того, в школу закупят новую мебель и оборудование.

Завершить работы и открыть обновленную школу планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.