В Серпухове снесли здание аварийного жилого дома

На территории Московской области продолжается масштабная работа по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Так, в городе Серпухов был выявлен аварийный объект — многоквартирный жилой дом № 1 на улице Малая Лесная. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажное здание блочного многоквартирного жилого дома было построено в 1917 году. Общая площадь объекта составляла чуть более 150 общей кв. метров. С течением времени здание пришло в негодность, в связи с чем стало представлять опасность для жителей, а также портить облик территории. Здание было обследовано и по результатам технического состояния строительных конструкций признано аварийным. После чего администрацией городского округа Серпухов в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» была проведена процедура по расселению жильцов 6 квартир и принято решение о сносе полуразрушенного здания. Во втором квартале текущего года демонтаж аварийного объекта был завершен, в настоящий момент участок расчищен от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Дальнейший порядок использования освобожденной территории администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Серпухов выявлено 234 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесен, достроен и приведен в соответствие 91 объект, что составляет 39% от общего количества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.