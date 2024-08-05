В Серпухове снесли аварийный жилой дом

В Серпухове ликвидировали жилой дом. Демонтаж был произведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный жилой дом был построен в первой половине XX века — двухэтажный, кирпичный, общей площадью порядка 500 квадратных метров. Основные элементы строения находились в плохом состоянии и были частично разрушены. Здание было признано аварийным и включено в перечень для ликвидации, так как представляло угрозу для окружающих и ухудшало внешний облик территории. В 2023 году были проведены необходимые мероприятия по переселению жильцов 6 квартир, затем принято решение о демонтаже. В июле текущего года были завершены работы по сносу аварийной постройки и расчистке территории от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Дальнейший порядок использования освобожденной территории администрацией городского округа пока не определен.

Всего на территории городского округа Серпухов выявлено 235 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 143 объекта, что составляет 61% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.