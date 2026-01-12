сегодня в 16:07

В Серпухове ремонтируют четыре школы с завершением работ к сентябрю 2026 года

В Серпухове продолжается капитальный ремонт четырех школ, который планируют завершить к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Серпухове ведется масштабный ремонт в четырех образовательных учреждениях. Работы не прекращались даже в новогодние каникулы. Обновление школ стало возможным благодаря поддержке президента.

В корпусе №2 лицея Протвино завершены демонтажные работы на 81,9%, продолжаются общестроительные работы (14,8%) и монтаж окон (79%). Кровельные работы выполнены на 90%. Это самая крупная по площади школа среди ремонтируемых.

В Липицкой школе завершено 90% демонтажа, на 40% выполнена кладка перегородок. Параллельно ведется монтаж инженерных систем и поставка новых окон.

В школе №7 завершается демонтаж, идет монтаж окон и кровли. В школе №10 выполняются кровельные работы.

Глава Серпухова Алексей Шимко отметил, что после ремонта школы получат новое оборудование и мебель, будут перепланированы помещения, обновлены фасады и благоустроены территории. Работы находятся на постоянном контроле, чтобы к началу учебного года дети вернулись в современные и безопасные школы.

Завершить ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается реализация программы по капитальному ремонту школ и в Серпухове в рамках этой программы поставлен рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев.