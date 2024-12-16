В Серпухове реконструируют ДК «Россия», а также отремонтировали ФОК «Звезда»

Председатель совета депутатов городского округа Серпухов Михаил Шульга рассказал о некоторых наказах избирателей в рамках народной программы партии «Единая Россия». В рамках программы идет большая реконструкция в центральном учреждении культуры Серпухова ДК «Россия». Об этом сообщает пресс-служба председателя.

В разработке дизайн-проекта принимали участие специалисты из Санкт-Петербурга. После завершения работ Дворец культуры примет современный облик и станет более комфортным. При этом будет сохранен мраморный пол Дворца культуры. Плитку и лестницу строители уже отшлифовали и кристаллизовали. На время ремонта полы закрыли оргалитом, а колонны защитили пленкой.

Что касается остальных ремонтных работ, то уже завершен демонтаж старых конструкций и покрытий, смонтированы электрические системы. Идет процесс установки новой системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализаций. Смонтирован каркас будущего гардероба на 960 мест. Рядом будет размещена раздевалка для воспитанников кружков и секций с комфортной зоной ожидания — диванами, розетками и шкафчиками для обуви.



Для их родителей под лестничным маршем оборудуют зону ожидания со столиками и диванчиками.

Работы в ДК проводятся за счет средств областного и муниципального бюджетов. Закончить реконструкцию планируется уже в следующем месяце. При этом строительные работы ведутся параллельно учебным занятиям, ремонт никак не отразился на графике учреждения.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» не так давно завершились ремонтные работы. В этом году здесь полностью обновили покрытие пола универсального зала на современное. Теперь юным футболистам и баскетболистам Серпухова будет играть гораздо комфортнее.

Вместе с директором учреждения Романом Сергеевым осмотрели обновленный универсальный зал и обсудили планы по дальнейшему развитию спортивной школы «Звезда». Будем стараться воплотить их в жизнь, для того чтобы юные жители нашего округа имели возможность выбрать для себя наиболее интересный вид спорта и заниматься им в комфортных современных условиях.

Развитию спорта в городском округе Серпухов сегодня уделяется большое внимание, а спортивным учреждениям оказывается всесторонняя поддержка. Убежден, эта работа принесет свои плоды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.