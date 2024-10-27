В Серпухове реконструируется старейшее учреждение культуры

На объекте проводятся демонтажные и кровельные работы, пескоструйная обработка фасада. В работе задействовано 26 человек. Основной части здания уже 165 лет, пристройке со зрительным залом — 51 год.

Подрядчику предстоит непростая задача — сделать здание современным, сохранив при этом всю его архитектурную уникальность. При демонтаже вскрываются исторические элементы царского и советского времени: закладные дверные и оконные проемы, вентиляционные ходы и многое другое. По каждому принимаются архитектурные решения.

В ДК «Исток» пройдут колоссальные изменения и в части перемещения входов, а также самой эксплуатации здания. Подвалы будут утеплены. В конце 2025 года, по завершении реконструкции по программе «Культура Подмосковья», социальное учреждение будет отвечать всем современным требованиям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.