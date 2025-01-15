Единороссы в Серпухове проверили ход капремонта в школе № 17 в рамках народной программы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии "Единая Россия".

Демонтажные работы внутренних помещений на стадии завершения — они выполнены уже на 90%. В настоящее время строители возводят новые межклассовые перегородки из прочного современного материала

На следующей неделе подрядчик приступит к работам по замене инженерных сетей. Кроме того, начнется стяжка пола: на 2 и 3 этажах его сделают со звукоизоляцией, а на 1 этаже–с усилением покрытия за счет создания бетонной подушки и утепления.

Ремонт кровли проведут поэтапно, начиная с прохода, соединяющего трехэтажное здание с актовым и спортивным залами. Крыша здания с учебными помещениями будет обновлена при наступлении благоприятных погодных условий. Новые оконные блоки доставят в конце января, после чего начнется их монтаж.

«Капитальный ремонт проводится по президентской программе. Ход работ держим на контроле. Важно, чтобы следующее 1 сентября ребята встретили в стенах родного образовательного учреждения», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Сергей Никитенко.

На данный момент 1076 учеников обучаются в пристройке школы и в школе № 3 в две смены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.