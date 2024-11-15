В Серпухове проходит реконструкция ледового дворца

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Глава г. о. Серпухов Сергей Никитенко вместе с председателем совета депутатов Михаилом Шульгой проверили ход работ по реконструкции ледовой арены в поселке Пограничный. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект реконструкции включает модернизацию и капитальный ремонт ледового поля. Планируется размещение современной холодильной установки для наморозки льда, более автоматизированной и энергоэффективной, чем прежняя. Это позволит улучшить качество льда, сократить затраты на электроэнергию и на обслуживание.

В настоящее время уже выполнен демонтаж основания ледового поля, сейчас выполняется устройство подпорной стенки. Строительная готовность объекта составляет 25-30%. Все работы идут по графику.

Кроме того, запланировано обустроить парковку, чтобы спортсменам было удобно приезжать на тренировки и соревнования. Благоустройством прилегающей территории займутся весной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.