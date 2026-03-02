В Серпухове продолжают капремонт Липицкой школы

сегодня в 14:28

Капитальный ремонт Липицкой школы продолжается в селе Липицы городского округа Серпухов. Работы проходят в рамках госпрограммы обновления социальной инфраструктуры Подмосковья, завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здание школы на площади 178 Авиаполка обновляют по государственной программе капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Сейчас на площадке задействованы 35 специалистов. Они выполняют демонтаж, общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации.

Площадь объекта составляет 3 230 кв. м. В школе отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. Также предусмотрены внутренние отделочные работы, закупка новой мебели и оборудования.

Кроме того, благоустроят прилегающую территорию. Обновленное здание примет учеников 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.