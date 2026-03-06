В Серпухове продолжают капремонт детсада школы №16

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №16 на улице Космонавтов продолжается в Серпухове. Работы ведут по госпрограмме Московской области за счет регионального бюджета, общая готовность здания превысила 40%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здание 1985 года постройки площадью 2 943,2 кв. м обновляют 30 специалистов. На объекте выполняют электромонтажные работы, устраивают теплые полы и монтируют радиаторы отопления, ведут внутреннюю отделку помещений и приступили к установке дверных блоков. Ранее строители завершили демонтаж старых конструкций.

Впереди фасадные и кровельные работы, монтаж вентиляционных коробов, утепление и покраска стен, заливка и укладка полов, установка новых светильников. Также запланированы модернизация пищеблока и прокладка инженерных коммуникаций — систем водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения.

После завершения ремонта в здании создадут современные и безопасные условия для более чем 200 воспитанников. В помещениях обеспечат комфортный микроклимат и обновят освещение, а также закупят новую мебель и оборудование. Открытие дошкольного отделения намечено на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.