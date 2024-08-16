В Серпухове продолжается ремонт социальных объектов

Заключены контракты на проведение ремонтных работ в Домах культуры поселков Оболенск и Пролетарский, деревнях Гавшино, Райсеменовское и пос. дома отдыха «Авагард». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Сельский ДК в Гавшино построен в 1958 году. Для детей работают кружки по вокалу и театральному мастерству. Кровля здания требовала ремонта. На текущий момент выполнена половина работ. К капитальному ремонту подрядная организация приступила месяц назад. Провели полный демонтаж, в планах — сделать армопояс, собрать и установить крышу общей площадью 527 кв. м. Работы идут в графике. Завершить их планируется в начале сентября.

Продвигаются работы и в Доме культуры посёлка дома отдыха «Авангард». Проводим капитальный ремонт кровли, делаем отмостку, выполняем внутренние работы по отделке помещений, ремонтируем наружную стену здания.

В центре досуга поселка дома отдыха «Авангард» работают кружки по хореографии, вокалу, игре на гитаре. С 1 сентября стартуют занятия по зумбе. Клуб пользуется популярностью у взрослых и детей. Помимо творческих направлений, в ДК активисты плетут сети, которые отправляют в зону проведения СВО.

В здании работает медпункт — по четвергам приезжает фельдшер. Работа подрядной организации идет согласно графику, сдать объект планируется до сентября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.