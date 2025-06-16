В Серпухове продолжается капремонт Дворца культуры «Исток»

Капитальный ремонт Дворца культуры «Исток» в Сепухове идет полным ходом. На объекте задействовано 47 рабочих, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проведена замена витражей, рабочие выполняют замену коммуникаций (отопление, электрика, канализация), штукатурку фасада, внутреннюю отделку. Заливка полов выполнена на 80%, кровельные работы готовы на 100%.

В ближайшее время специалисты приступят к замене окон, покраске стен и укладке плитки.

В ходе реконструкции будут вскрыты все ранее заложенные окна. Также перенесется основной вход, обустроится удобный вход для маломобильных граждан и будет сделан тротуар.

После капремонта ДК станет современным, комфортным и безопасным местом для досуга жителей и творческого обучения воспитанников.

Работы идут в рамках госпрограммы «Культура Подмосковья», планируется завершить до конца 2025 года. Сдача в эксплуатацию — I квартал 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.