В Серпухове продолжается капитальный ремонт школы № 16

В рамках президентской программы по капитальному ремонту школ в городском округе Серпухов завершается капитальный ремонт здания школы № 16. Его площадь более 4,1 тыс. кв. м. Общая стройготовность составляет 85%, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

На объекте сейчас 36 рабочих и 3 единицы техники. Ведется чистовая отделка помещений, монтаж инженерных сетей и оборудования. Кровельные и фасадные работы завершены. Подрядчик продолжает работы по благоустройству прилегающей территории.

«Мы выбрали для стен оттенки зеленого, желтого, фисташкового и оранжевого цвета. Все цвета очень позитивные, холодных оттенков в нашей школе присутствовать не будет. Очень хотелось, чтобы в каждой душе, у каждого человека, заходящего в нашу любимую школу, было тепло», — сказала директор МБОУ СОШ № 16 Елена Кудряшова.

Совсем скоро в школу поступит мебель и современное оборудование.

Завершить капремонт планируется к концу августа, чтобы дети смогли начать новый учебный год в родной школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.