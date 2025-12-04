В Серпухове продолжается капитальный ремонт ДК «Исток» и школы искусств «Синтез»

В Дворце культуры «Исток» завершены работы по замене кровли и утеплению чердачного перекрытия. Сейчас ведется монтаж системы отопления, электрических сетей, черновая отделка и установка монолитных крылец. В ближайшее время подрядчик приступит к устройству отмосток и чистовой отделке внутренних помещений, а также завершит монтаж оконных блоков.

В исторической части здания продолжается реставрация кирпичной кладки на лестничной клетке и в фойе, после чего будет проведена защитная обработка. Запланирована реставрация фасада и покраска пристройки под цвет кирпича.

В детской школе искусств «Синтез» на Московском шоссе завершены демонтажные работы, начата кладка внутренних перегородок и оштукатуривание стен, продолжается монтаж кровли. Работы ведут 35 специалистов, на следующей неделе бригада увеличится на 10 человек. К концу года планируется приступить к монтажу фасада, а с начала 2026 года — к чистовой отделке здания.

Глава муниципалитета Алексей Шимко подчеркнул, что качество и сроки работ находятся на еженедельном контроле, чтобы культурные центры стали современными и комфортными для посетителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.