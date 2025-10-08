В Серпухове приступили к кровельным работам дошкольного отделения школы № 18

На улице Юбилейной, 19, микрорайона Ивановские дворики подмосковного Серпухова продолжаются работы по капитальному ремонту дошкольного отделения средней школы № 18. Сейчас в здании детсада наполовину завершены демонтажные работы, начался ремонт кровли, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Площадь школьного здания — 3 619,8 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Откроет свои двери обновленное учреждение образования в 2026 году.

В 2026 году в Московской области предусмотрен капитальный ремонт 36 детских садов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.