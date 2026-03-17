В Серпухове представлен масштабный проект жилого квартала «Городской бор»

16 марта в Серпуховском музыкально-драматическом театре состоялась презентация нового масштабного проекта комплексного развития территории — жилого квартала «Городской бор» . Место для мероприятия было выбрано не случайно: именно здесь собрались представители профессионального сообщества, чтобы оценить амбициозный замысел застройщика, сообщили организаторы мероприятия.

Перед специалистами рынка недвижимости предстал проект освоения участка площадью 23,5 га, расположенного в городском округе Серпухов. Эта территория славится не только живописными природными ландшафтами, но и богатым историческим прошлым, а также сложившимися научными традициями.

Организаторы выбрали для презентации необычный формат — иммерсивное шоу под названием «Новая глава». Это было настоящее художественное действо, где архитектура будущего квартала переплеталась с музыкой, игрой света и пластическими этюдами. Такое сценическое решение позволило гостям буквально погрузиться в атмосферу и идею нового жилого пространства. Ключевые преимущества проекта затем детально осветил коммерческий директор Антон Любин вместе со своей командой.

«Городской бор расположен в уникальной локации — в 10 минутах от центра Серпухова и чуть более часа езды от МКАД. Главный сосед комплекса — не шумный мегаполис, а многовековой бор площадью 99 га, который и дал название проекту. Новый жилой квартал на стыке природы и цивилизации кроме современных жилых домов включает строительство образовательных, социальных и коммерческих объектов. Для города это новый вектор развития, для Подмосковья — точка притяжения, а для наших клиентов — идеальный баланс между спокойной загородной жизнью и возможностями городской инфраструктуры», — отметил Антон Любин.

Он добавил, что «Городской бор» — продуманное пространство, созданное для счастливой жизни, воспитания и развития детей.

Помимо знакомства с архитектурной концепцией, участникам мероприятия продемонстрировали и технологическую новинку — собственную цифровую платформу. Этот современный инструмент призван стать надежным помощником для агентов, упрощая и делая более комфортным процесс проведения сделок. Кроме того, гостям предложили присоединиться к формирующемуся профессиональному сообществу, в рамках которого планируется проводить образовательные программы, неформальные встречи и обсуждать самые актуальные вопросы отрасли.

Насыщенная культурная программа вечера была представлена артистами Серпуховского музыкально-драматического театра. Зрители смогли насладиться фрагментами балетных постановок, классическими произведениями в исполнении симфонического оркестра, а также отрывками из спектаклей по мотивам произведений Василия Шукшина («Сапожки»), О. Генри («Аллилуйя») и Александра Пушкина («Пиковая дама»).

Завершающей частью мероприятия стало неформальное общение, в ходе которого гости получили возможность напрямую задать все интересующие вопросы инициаторам проекта и обсудить с коллегами ключевые тенденции рынка недвижимости.

«Городской бор» — проект комплексного развития территории. Застройщик объекта — «ООО СЗ Городской бор». Квартал включает 7 очередей строительства. В его составе дома переменной этажности с благоустроенными дворами, многоуровневые паркинги, общеобразовательный кластер, общественно-деловой центр с МФЦ, коммерческая инфраструктура.