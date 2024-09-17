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В Серпухове построили авиационно-спортивный клуб по инвестпроекту

Специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт», подведомственного Главгосстройнадзору Московской области осмотрели здание авиационно-спортивного клуба, построенного на территории аэродрома авиации общего назначения «Новинки» в городском округе Серпухов. Осмотр объекта осуществлен в рамках государственных работ по обследованию построенных, реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Клуб возвели за три года. В реализацию проекта инвестировано порядка 28 миллионов рублей. На всех этапах строительства проект сопровождал менеджер центра содействия строительству при правительстве Московской области.

В настоящее время объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Соответствующий документ выдал Главгосстройнадзор Московской области.

В здании площадью порядка 874 квадратных метра будут обучать будущих пилотов: с внутренним устройством воздушных кораблей учеников познакомят действующие пилоты-инструкторы, а также помогут накопить практический опыт.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.