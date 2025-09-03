В Серпухове после капремонта открылся детский сад «Улыбка»

1 сентября в поселке Пограничный, 13а, городского округа Серпухов после капитального ремонта открылось дошкольное отделение средней школы № 3 — детский сад «Улыбка». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Работы здесь начались в январе 2025 года. В ходе капитального ремонта в здании обновили все инженерные системы: электро- и водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования.

Модернизировали системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации. Полностью заменили фасад, крышу, входные группы и окна. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.

1 сентября ребята вернулись в родные стены. В учреждении обучаются 104 воспитанника в пяти группах — раннего возраста и от 3 до 7 лет, в том числе для воспитанников с нарушениями речи создана компенсирующая и комбинированная группа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.