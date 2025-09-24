В Серпухове планируют капитально отремонтировать Дворец торжеств

сегодня в 18:20

Дворец торжеств в Серпухове планируют капитально отремонтировать до 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капремонту Дворца торжеств «Центральный» в городском округе Серпухов», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МАУК «Парки Серпухова» Дворец торжеств «Центральный», Московская область, округ Серпухов, ул. Луначарского, дом № 74.

В рамках осуществления закупки планируется провести капитальный ремонт объекта с целью выполнения работ, необходимых для обеспечения безопасной и комфортной среды.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.