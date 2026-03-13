В Серпухове капремонтируют два детских сада на 469 мест

В городском округе Серпухов продолжается капитальный ремонт детских садов №51 и №48. Ход работ проверил глава округа Алексей Шимко вместе с депутатом окружного совета. После обновления учреждения смогут принять 469 воспитанников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В детском саду №51 «Центр детства» ежедневно задействованы 52 рабочих. В здании полностью меняют инженерные системы и проводят внутреннюю отделку. Уже выполнены штукатурные работы, заменены коммуникации, оборудованы санузлы, гардеробы и сушильные помещения. Сейчас специалисты укладывают плитку, монтируют двери и завершают отделку.

Учреждение рассчитано на 12 современных групповых ячеек с помещениями для занятий. Полностью реконструирован пищеблок, он оснащен новым оборудованием. Также в здании обустроят музыкальный и спортивный залы, прачечную и медицинский кабинет. После открытия детский сад сможет принять 289 детей.

В детском саду №48 «Ласточка» работы выполняют 19 человек. Здесь уже завершен ремонт кровли и заменены все оконные блоки. В настоящее время ведется внутренняя отделка, устройство теплых полов, монтаж систем отопления и установка сантехники. После капитального ремонта учреждение будет рассчитано на 180 воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.