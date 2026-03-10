сегодня в 13:00

В Серпухове капремонт Липицкой школы выполнили на 25%

Капитальный ремонт Липицкой школы в селе Липицы городского округа Серпухов выполнен более чем на 25%. Работы проводят по госпрограмме обновления социальной инфраструктуры, открыть здание планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт ведется в здании школы на площади 178 Авиаполка. Общая площадь объекта составляет 3 230 кв. м.

Работы организованы в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.