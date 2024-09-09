В Серпухове большое внимание уделяется модернизации образовательных учреждений

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В Серпухове модернизируют сразу несколько образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В гимназии № 1 Серпухова началось строительство новой современной спортивной площадки. Дети и педагоги давно ждали появления этого спортивного объекта. Площадка будет оснащена современными игровыми элементами с удобным резиновым покрытием. Площадь составит около 600 кв. м. Подрядчик планирует завершить строительство к концу месяца. Объект будет способствовать развитию спорта и здорового образа жизни среди молодежи.

В детском саду № 28 «Росинка» начался капитальный ремонт кровли. Сейчас уложен первый слой гидроизоляции, работы идут с опережением графика.

Важно, чтобы дети учились и развивались в комфортных условиях. Пока идет ремонт, малыши временно переведены в другие дошкольные учреждения. Скоро «Росинка» вновь распахнет свои двери для юных серпуховичей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.