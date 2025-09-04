В Серпухове активно обновляют фасады и кровли многоквартирных домов

В 2023–2025 годах в рамках краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта в городском округе Серпухов запланировано обновление 36 фасадов и 49 кровель многоквартирных домов (МКД). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По информации от представителей администрации округа, по адресу: ул. 1-я Московская, дом № 6/29 работы по капитальному ремонту практически завершены. Подрядная организация в настоящее время устраняет замечания, поступившие от жильцов. Этот многоквартирный дом, построенный в 30-х годах, получил второе дыхание благодаря комплексному обновлению: отремонтирован фасад, приведены в порядок места общего пользования, заменены оконные блоки.

На сегодняшний день, работы на 11 фасадах и 1 кровле находятся на завершающей стадии.

Обновление жилого фонда — одна из ключевых задач, стоящих перед властями, направленная на повышение уровня комфорта и безопасности жителей городского округа. Особое внимание уделяется качеству и своевременности выполнения всех запланированных работ.

Подрядные организации должны завершить все работы до начала сезона сильных осенних дождей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.