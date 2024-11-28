В Сергиевом Посаде завершили снос аварийного дома

В рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области в городе Сергиев Посад был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный жилой дом № 25/18 по улице Фаворского. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Двухэтажный жилой дом общей площадью 107 квадратных метров был построен в 1917 году. Здание располагалось в районе жилой застройки, вблизи центра города. В 2013 году дом был признан аварийным. В 2023 году, в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», были проведены мероприятия по расселению жильцов 2-х квартир. Строение долго пустовало и начало разрушаться. В результате чего аварийный объект был включен в перечень для ликвидации и демонтирован в октябре 2024 года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

После сноса территория была расчищена от строительного мусора. Порядок использования освобожденного участка администрацией пока не определен.

Всего на территории Сергиево-Посадского городского округа был выявлен 301 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день снесен, достроен и приведен в соответствие 221 объект, что составляет 73% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.