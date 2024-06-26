В Сергиевом Посаде завершается строительство корпусов реабилитационного центра

В Сергиевом Посаде на улице Пограничная завершается строительство новых корпусов социально-реабилитационного центра для постинтернатного сопровождения молодых слепоглухих инвалидов. На сегодняшний день подрядчик приступил к сборке и установке мебели и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 250 рабочих и 8 единиц строительной техники. Завершаются отделочные работы во внутренних помещениях комплекса, ведется облицовка из плитки, устройство потолков, электромонтажные работы, благоустройство территории. Ведется сборка и установка мебели и оборудования», — уточняется в сообщении.

На улице Пограничная на площади 3,9 га разместился комплекс зданий, состоящий из двухэтажных жилых блоков со столовой, блок учебно-производственных помещений и мастерских, блок спортивных помещений — бассейна, спортивного и тренажерного залов, блок культурно-массовых мероприятий с актовым залом, кинопроекционной, помещениями для занятий творчеством, медицинский и реабилитационный блоки, хозяйственно-бытовой блок, а также помещения для временного проживания волонтеров и сопровождающих лиц.

Социально-реабилитационный центр постинтернатного сопровождения для молодых слепоглухих инвалидов предназначен для проживания и профессионального обучения инвалидов по зрению, слуху и слепоглухие (старше 18 лет).

Основной задачей реализации проекта является создание оптимальных условий для социализации молодых людей в обществе, помощь в профессиональном самоопределении в соответствии с возможностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.