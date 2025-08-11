В Сергиевом Посаде завершается строительство девятиэтажного дома

Дом на ул. 2-й Кирпичный завод в Сергиевом Посаде будет готов принять новоселов уже этой осенью, сейчас здесь заканчивается косметическая отделка квартир. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во многих уже лежит плитка, установлена сантехника, идет пусконаладка лифтового оборудования, благоустройство прилегающей территории: во дворе устанавливают детский игровой городок, асфальтируют парковку. Общая готовность за 90%, будущих новоселов уже приглашают на осмотр квартир. На площадке задействовано более 180 рабочих и четыре единицы техники. Ход работ осмотрели депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава округа Оксана Ероханова.

Еще один дом на 272 квартиры достраивается на улице Владимирской. После того, как в эти два дома переедут жители из аварийки, будет завершено расселение аварийных домов на Рабочем, Клементьевском поселках, в некоторых других частях Сергиева Посада, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Всего в рамках программы за 10 лет расселено почти 200 домов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.