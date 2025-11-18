В Сергиевом Посаде стартует капремонт здания школы № 5

«Пятую школу в Хотьково ждет масштабное обновление. Подрядчик приступает к работам по капительному ремонту. В настоящее время ведется передача помещений, вывоз мебели и учебного оборудования. Строители подрядной организации приступили к подготовке начала демонтажных работ», — сказал министр строительного комплекса региона Александра Туровского.

Работы пройдут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании 1964 года постройки площадью 4 368 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также работы предусматривают модернизацию системы пожарной безопасности и видеонаблюдения и благоустройство прилегающей территории. В школу закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.