В Сергиевом Посаде построят гостиницу в этническом стиле на улице Кирова

Архитектурная комиссия градостроительного совета Московской области одобрила проект гостиницы на улице Кирова в Сергиевом Посаде. Комплекс рассчитан на 45 номеров и выполнен в этническом стиле, сообщает пресс-служба градостроительного совета Московской области.

Гостиница в Сергиевом Посаде будет состоять из двух зданий высотой два и три этажа общей площадью более 3 200 квадратных метров. Комплекс рассчитан на 90 гостей при двухместном размещении. К главному входу предусмотрен отдельный заезд с улицы Кирова.

В гостинице разместят ресторан на 65 мест с баром, вестибюль с зоной ресепшен, гардероб, комнату хранения багажа, детскую игровую комнату, тренажерный зал и СПА. Архитектурное решение сочетает стекло и бетон, а формы здания отсылают к образу русской избы.

Фасады украсят этнические мотивы, вдохновленные русскими орнаментами и резными наличниками. Основной материал отделки — текстурированные панели из архитектурного бетона, выполненные по индивидуальному заказу. Бежевый цвет фасадов гармонирует с окружающей застройкой, а антрацитовый используется для кровли и отдельных элементов.

Главный фасад будет иметь большую площадь остекления, что обеспечит естественное освещение. Над входом разместят шрифтовую композицию, а в ночное время фасад будет подсвечиваться. На прилегающей территории организуют благоустройство и парковку на 14 автомобилей.

Проект разработан архитектурной мастерской Тотана Кузембаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.