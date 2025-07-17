В Сергиевом Посаде планируют благоустроить водный сад «Северные Пруды»

Водный сад «Северные Пруды» в Сергиевом Посаде ожидает масштабное преображение. Проект благоустройства был разработан вместе с жителями и прошлым летом и победил в конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству территории водного сада «Северные пруды» в Сергиево-Посадском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству водного сада «Северные пруды» по ул. Северо-Озерная г. Сергиев Посад, Московская область».

Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 2,6 га. Концепцией проекта предусмотрено сохранение естественного озеленения и ландшафта местности: прудов и каскада ручьев, а на территории появятся зоны для отдыха и для проведения небольших культурно-массовых мероприятий, детская и спортивная площадки, прогулочные маршруты и велодорожки, и многое другое. В рамках исполнения контракта будут проводиться демонтажные работы, работы по озеленению территории и установке малых архитектурных форм, системы водоснабжения, электроснабжения и видеонаблюдения.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.