В Сергиевом Посаде объявлен конкурс на строительство канализационно-насосной станции

Объявлен конкурс в электронной форме на строительство канализационно-насосной станции в городе Сергиев Посад на улице Ивана Евсикова в Сергиево-Посадском городском округе Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Строительство канализационно-насосной станции по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Ивана Евсикова». Планируется в рамках проведения закупки построить КНС производительностью 2599,2 куб. м./сут.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств Федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.