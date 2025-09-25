В Сергиевом Посаде ликвидировали аварийный жилой дом

В городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа ликвидировали аварийный многоквартирный дом № 4 на улице Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный жилой дом был построен в 1948 году. Его площадь составляла порядка 495 квадратных метров. Здание признали аварийным и непригодным для проживания в связи с высокой степенью износа строительных конструкций. В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» были проведены мероприятия по расселению жильцов 8 квартир. Затем сооружение включили в перечень для ликвидации и демонтировали в августе текущего года.

На сегодняшний день участок полностью освобожден от застройки и расчищен от строительного мусора.

Порядок использования освобожденной территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Сергиево-Посадского городского округа было выявлено 336 объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 254 объекта, что составляет 76% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.