В Сергиево-Посадском округе продолжают восстановление новой гостиницы Лавры

В Сергиево-Посадском округе 12 марта обсудили ход восстановительных работ в Новой гостинице Троице-Сергиевой лавры и варианты дальнейшего использования здания. Участники совещания рассмотрели возможность скорейшего демонтажа реставрационных лесов и реконструкции фасадов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обсуждении приняли участие представители фонда развития Сергиева Посада, Троице-Сергиевой лавры и благотворители. Одной из ключевых тем стала организация следующего этапа работ и определение сроков снятия реставрационных лесов с учетом предстоящей реконструкции фасадов.

На сегодняшний день в здании полностью заменены конструкция крыши и кровля. По всему периметру укреплены и изолированы фундаменты, очищено внутреннее пространство, выполнен ряд сопутствующих работ.

Специалистам предстоит проанализировать техническую возможность демонтажа лесов. После этого планируется разработать визуальную концепцию интерьеров и определить формат будущего пространства. Эту работу фонд и лавра будут вести совместно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина и Свято-Троицкую Сергиеву лавру за поддержку создания уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих (семейного центра им. А. И. Мещерякова).

«Спасибо нашему президенту и Свято-Троицкой Сергиевой лавре за поддержку проекта. Для людей, которые будут здесь находиться, и для их близких это большой и важный шаг на пути к самостоятельной жизни», — отметил Воробьев.