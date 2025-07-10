В Сергиево-Посадском округе планируют провести капремонт спортивного комплекса

В Сергиево-Посадском горокруге планируют капитально отремонтировать спорткомплекс «Салют», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного комплекса «Салют» в Сергиево-Посадском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: СК «Салют», Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Институтская, д. 15».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 3 200,5 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.