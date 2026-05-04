В Сергиево-Посадском округе не разрешили стройку завода в Коврово

Администрация Сергиево-Посадского округа не поддержала перевод сельхозземель в деревне Коврово под строительство арматурного завода. Разрешение на возведение объекта правительство Московской области не выдавало, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Земельные участки, о которых идет речь, по генеральному плану округа отнесены к функциональной зоне сельскохозяйственного назначения. Документ утвержден решением совета депутатов. В рамках межведомственного запроса администрация не поддержала инвестиционный проект компании ООО «Насвязи» в части перевода этих земель в производственную зону.

По информации администрации, разрешение на строительство объекта на данной территории правительство Московской области не выдавало. Ранее жители деревни Коврово провели собрание и проголосовали против размещения завода вблизи жилых домов.

Вопрос также рассмотрели на заседании окружного совета депутатов. В администрации подчеркнули, что без учета мнения жителей строительство завода невозможно. До 8 мая запланированы встреча со старостой деревни и выезд сотрудников отдела муниципального земельного контроля для проверки земельных участков и размещенных на них объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <...> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.