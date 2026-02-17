В Сергиево-Посадском округе начали снос аварийного дома в селе Сватково

В селе Сватково Сергиево-Посадского городского округа начались работы по сносу аварийного многоквартирного дома № 1 Б, расположенного рядом с остановкой «Сватково-2». Здание было построено в 1957 году, его площадь составляет около 195 квадратных метров. Со временем техническое состояние дома ухудшилось, и он был признан аварийным.

После расселения жильцов в рамках областной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда дом включили в перечень объектов для ликвидации. В настоящее время ведется демонтаж здания. Завершить работы планируется до конца марта 2026 года.

В Сергиево-Посадском округе выявлено 353 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день 274 из них уже снесены, достроены или приведены в соответствие с законодательством, что составляет 78% от общего числа. Работы по ликвидации аварийных объектов продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.