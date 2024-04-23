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В Серебряных Прудах завершились демонтажные работы в детском саду «Журавушка»

В городском округе Серебряные Пруды продолжается капремонт здания дошкольного отделения «Журавушка» Клемовской школы. Строители завершили работы по демонтажу внутренних конструкций, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Строители приступают к общестроительным работам — устройству инженерных сетей и оборудования, замене оконных и дверных блоков, отделке помещений, а также кровельным работам.

Детский сад ждет поставка новой мебели и оборудования.

Общая площадь здания составляет более 2,4 тыс. кв. метров. Вместимость учреждения — 280 человек.

Завершить капремонт подрядчик должен к 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.