В Серебряных Прудах объявлен конкурс на строительство очистных сооружений
Фото - © Очистные сооружения в Дубне/Пресс-служба губернатора
Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству очистных сооружений в поселке Успенский муниципального округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: Строительство очистных сооружений в п. Успенский м. о. Серебряные Пруды». Планируется в рамках проведения закупки строительство очистных сооружений производительностью 800 куб. м/сутки.
Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Серебряные пруды.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.
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