В Серебряных Прудах объявлен конкурс на строительство очистных сооружений

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству очистных сооружений в поселке Успенский муниципального округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: Строительство очистных сооружений в п. Успенский м. о. Серебряные Пруды». Планируется в рамках проведения закупки строительство очистных сооружений производительностью 800 куб. м/сутки.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Серебряные пруды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.