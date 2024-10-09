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В Серебряных Прудах на торгах реализовали самый бюджетный участок за 20 тыс руб

С 30 сентября по 4 октября в Московской области состоялось 133 аукциона по земельно-имущественным торгам. Самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства 15 соток был реализован в округе Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В аукционе приняло участие 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился на 268 рублей и составил 20 549,05 рублей в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике Московской области.

Участвовать в торгах просто. Доступные лоты можно найти на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.