В Серебряных Прудах ликвидировали заброшенное бытовое строение

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы вблизи поселка городского типа Серебряные Пруды снесли полуразрушенное здание бытового назначения. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Нежилое здание «Дом животновода» принадлежало сельскохозяйственному предприятию АОЗТ «Осетровское» и использовалось для отдыха сотрудников в перерывах между рабочими сменами. Сооружение из керамзитобетонных панелей общей площадью 260 квадратных метров было возведено в 1983 году рядом с товарной фермой. В 1990 году, в связи с прекращением деятельности предприятия, здание было выведено из эксплуатации и впоследствии пришло в аварийное состояние. Его включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Работы по демонтажу и расчистке участка от строительного мусора были выполнены силами администрации муниципального округа Серебряные Пруды в третьем квартале текущего года.

Дальнейший порядок использования освобожденной территории будет определен администрацией.

Всего на территории городского округа Серебряные Пруды было выявлено 38 объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 33 объекта, что составляет 87% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.