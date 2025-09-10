В Сенеже стартовала программа «Герои Подмосковья»

На базе мастерской управления «Сенеж» началось обучение по программе «Герои Подмосковья». В проекте участвуют 70 финалистов — ветераны СВО, прошедшие строгий отбор из 2 456 человек, подавших заявки на участие. Программа продолжает федеральную инициативу «Время Героев» и дает ее участникам новые возможности — служить стране уже в гражданской сфере. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

С приветственными словами к участникам обратились Андрей Бетин, ректор мастерской управления «Сенеж», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», а также Олег Кондратенко, директор ВШГУ РАНХиГС.

Также на открытии программы «Герои Подмосковья» с участниками встретилась Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная. Мария Николаевна не только поддержала финалистов, но и поделилась с ними опытом: рассказала, как устроена система власти в регионе, и о семи принципах, которые лежат в основе работы Губернатора и команды правительства. Для участников это важный знак внимания и поддержки: их опыт востребован, а впереди — новые возможности для служения обществу.

В поток программы «Герои Подмосковья» вошли 70 финалистов — отличившиеся участники СВО. Теперь они открывают для себя возможность продолжить служение уже в мирной жизни. Среди них — 69 мужчин и одна женщина. География участников широкая: Московская область, Москва, Краснодарский край, Запорожье, Калининград, Свердловск и Смоленск.

Участники — обладатели государственных и ведомственных наград: Звезда Героя России, Орден Мужества, Медаль «За Отвагу», Медаль «За храбрость», Медаль Жукова и Медаль Суворова, Орден «За заслуги перед Отечеством», а также других высоких наград. В числе слушателей Программы «Герои Подмосковья» — генералы и рядовые, инженеры и управленцы, военные и юристы. Каждый из них несет в себе историю мужества и силы.

Сегодня их объединяет новая цель — работать на благо страны в органах государственной и муниципальной власти.

Учебный курс Программы разработан экспертами РАНХиГС и рассчитан на год. Он включает 4 модуля: Государственная политика и система управления, Экономика и финансы, Региональное и муниципальное управление, а также Современные технологии управления. Главная цель Программы — дать героям новые знания и навыки, которые помогут им продолжить служение обществу уже в мирной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.