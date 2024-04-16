В селе Спасс Волоколамского округа началась подготовка к открытию ФАПа

Работы велись в рамках госпрограммы Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры.

Фельдшерско-акушерский пункт рассчитан на 36 посещений в смену. Общая площадь одноэтажного здания — 200 квадратных метров.

В нем разместились кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов, помещение для персонала. На прилегающей территории выполнено благоустройство и озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.