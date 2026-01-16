В селе Казанское построят новую блочно-модульную котельную в 2026 году

В селе Казанское Павлово-Посадского городского округа в 2026 году начнется строительство современной блочно-модульной котельной, которая заменит устаревшую угольную, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.

В настоящее время отопление в селе Казанское обеспечивается котельной на угле, которая подает тепло в 12 многоквартирных домов. Новая блочно-модульная котельная повысит надежность теплоснабжения и улучшит качество предоставляемых услуг.

Переход на современное оборудование позволит отказаться от устаревших технологий и обеспечит стабильную работу системы в течение всего отопительного сезона. Проект реализуется в рамках региональной программы обновления коммунальной инфраструктуры по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Завершить строительство планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.