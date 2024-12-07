В Щербинке начали строить детско-взрослую поликлинику

сегодня в 13:15

В составе ЖК «Остафьево» в Новомосковском административном округе строят поликлинику. Объект будет расположен по адресу: улица Любучанская, з/у 13. По окончании работ здание передадут в городскую собственность, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Поликлиника площадью почти 10 тыс. кв. м на 560 посещений в смену будет оснащена современным медицинским оборудованием. В здании предусмотрены пять наземных этажей и подвал. Инвестор возводит объект по договору участия и после окончания строительства передаст его в столичную систему здравоохранения», — рассказал Ефимов.

Он отметил, что окончить строительство запланировано в IV квартале 2026 года.

В здание Н-образной формы внутренние помещения будут эргономичными с комфортной атмосферой для персонала и посетителей. Во время проектирования объекта учитывались современные требования к доступности и безопасности, в том числе предусматривались отдельных входы для разных групп пациентов. Также создадут безбарьерную среду для маломобильных посетителей.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, в поликлинике оборудуют взрослое и детское отделения с отдельными структурными подразделениями.

«В детском отделении, помимо кабинетов профильных специалистов и функциональной диагностики, предусмотрены помещения для вакцинации и профилактики, комната здорового ребенка, молочно-раздаточный пункт, зоны скорой помощи и реабилитации», — сказал Овчинский.

Он уточнил, что в блоке взрослого отделения оборудуют дневной стационар, буфет готового питания, процедурные, кабинеты врачей и зоны обслуживания пациентов.

Разрешение на возведение объекта ранее было выдано Мосгосстройнадзором.

От застройщика комитет получил извещение о старте строительно-монтажных работ. Инспекторами уже составлена программа выездных проверок.

Поликлиника будет возведена на земельном участке площадью 0,6 га. Территорию медицинского учреждения благоустроят и озеленят, по периметру установят ограждение.

Он добавил, что парковка для посетителей и персонала рассчитана на 28 автомобилей, из которых 3 предназначены для маломобильных граждан.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире телеканалов «Москва 24» и «ТВ Центр» и «Москва 24» рассказывал о планах развития здравоохранения Москвы.