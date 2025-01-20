сегодня в 12:10

В Щербинке демонтировали незаконные пристройки к ТЦ

В ТиНАО демонтирована самовольная реконструкция коммерческого объекта, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Две незаконные постройки располагались на ул. Пушкинская, д. 2.

«Строительные работы по возведению к существующему зданию дополнительных пристроек площадью 66,5 квадратных метров были проведены при отсутствии разрешительной документации на реконструкцию. Поскольку территория и основное строение оформлены в собственность, вопрос о законности проведенных работ рассматривался в судебном порядке», — уточнил Бобров.

В ходе повторного обследования земельного участка инспекторы установили, что собственник здания устранил допущенное нарушение, не дожидаясь решения суда.