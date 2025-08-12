В Щелкове завершился капремонт лицея № 14

сегодня в 09:01

На улице Институтская в подмосковном Щёлково завершился капитальный ремонт в здании «Лицея № 14». Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

В настоящее время в школе активно ведется подготовка к учебному году: наводят порядок после ремонта, собирают и расставляют новую мебель, подключают компьютеры и оргтехнику.

Начальная школа и старшие классы разделены по этажам, каждый из которых оформлен в специальной цветовой гамме.

Общая площадь здания лицея 3 685,5 кв. м. В рамках капитального ремонта утеплили и обновили фасад и кровлю здания, заменили инженерные системы и сантехническое оборудование, провели внутреннюю отделку помещений. Заменили мебель и оборудование для классов, спортивного зала и пищеблока.

Ученики пойдут в обновленную школу 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.