В Щелкове завершили 40% капремонта школы №28 в Трубине

Капитальный ремонт школы №28 в селе Трубино городского округа Щелково выполнен на 40%. Работы ведут в рамках госпрограммы Московской области, завершить их планируют к августу 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании средней школы №28 продолжаются общестроительные и отделочные работы. Строители ремонтируют фасад и кровлю, завершают демонтажные работы. Общая площадь обновляемого корпуса составляет 2 968,2 квадратного метра.

Проект предусматривает утепление и обновление кровли, наружную облицовку фасадов, замену внутренней отделки и инженерных систем — отопления, вентиляции и канализации. Также обустроят новые входные группы. После завершения ремонта школу оснастят новой мебелью и оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят.

Финансирование ведется по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», которая входит в национальный проект «Молодежь и дети». Полностью завершить работы планируют к августу 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.