В Щелкове завершат капремонт дошкольного отделения школы № 16 к 1 сентября

На улице Парковая в Щелково продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения школы № 16. Подрядчик активно работает, ведя демонтаж внутренних конструкций. Капремонт осуществляется в рамках государственной программы с использованием бюджетных средств, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На объекте задействовано 15 рабочих и 2 единицы техники. В настоящее время производится демонтаж инженерных сетей, сантехники, дверных блоков, старой штукатурки и напольных покрытий.

В рамках капремонта планируется обновление фасада, замена всех инженерных сетей, радиаторов, сантехники, окон и дверей. Также предусмотрены работы по внутреннему оформлению, кровле, модернизации пищеблока, созданию новой входной группы и благоустройству прилегающей территории. Не забудут и о замене мебели. Общая площадь двухэтажного здания составляет 981,8 кв. м.

Работы планируют завершить к 1 сентября 2025 года. В Московской области продолжается масштабная программа капитального ремонта образовательных объектов, в 2025 году обновления коснутся 58 школ и 40 детских садов. Обновленные учреждения откроются в начале учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.