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В Щелкове завершается строительство новой школы на 550 учеников

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство новых школ» в поселке Новый городок округа Щелково завершаются строительные работы по возведению школы на 550 мест. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет более 95%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Подрядная организация завершает пусконаладку инженерных сетей и оборудования в здании, ведется сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории завершены работы по строительству спортивного ядра со стадионом, поля для мини-футбола и учебно-опытной зоны. Активно идет благоустройство территории: озеленение, устройство тротуаров, монтаж освещения и ограждений», — уточняется в сообщении.

В сентябре общеобразовательная школа откроет свои двери для первых учеников.

Общая площадь 3-этажного здания составляет порядка 10,8 тысячи квадратных метров. Блок начальной школы рассчитан на 200 учеников, основной и старшей школы — на 350 учеников.

В школе оборудованы современные учебные классы, библиотека, столовая, два многофункциональных спортивных зала, актовый зал на 200 мест и медицинский блок, административные и технические помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.